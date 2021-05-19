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Полмиллиона рублей: водителям грозят новые штрафы

Артём Кульша
3 часа назад
Водители могут получить крупный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и передвижение по водоохранной зоне. Об этом сообщает Autonews.
Полмиллиона рублей: водителям грозят новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева рассказала, что региональные власти имеют право устанавливать противопожарный режим в связи с опасностью возникновения лесных пожаров. Во время его действия гражданам запрещено посещать леса.
Согласно статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех-пяти тысяч рублей, на должностных лиц — 20-40 тысяч, юридических лиц — 300-500 тысяч.
По данным информационного сервиса Министерства природы, по состоянию на 10 мая в 28 регионах России установлен противопожарный режим, например, в Краснодарском крае, Калужской области и Санкт-Петербурге.
Кроме того, Водный кодекс страны запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги. Водоохранной зоной являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим.
Въезд туда на машине наказывается штрафом в размере 4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8-12 тысяч — для должностных лиц, 200-400 тысяч — для юридических лиц.
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