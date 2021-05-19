Полмиллиона рублей: водителям грозят новые штрафы

Водители могут получить крупный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и передвижение по водоохранной зоне. Об этом сообщает Autonews.

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Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева рассказала, что региональные власти имеют право устанавливать противопожарный режим в связи с опасностью возникновения лесных пожаров. Во время его действия гражданам запрещено посещать леса.

Согласно статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех-пяти тысяч рублей, на должностных лиц — 20-40 тысяч, юридических лиц — 300-500 тысяч.

По данным информационного сервиса Министерства природы, по состоянию на 10 мая в 28 регионах России установлен противопожарный режим, например, в Краснодарском крае, Калужской области и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Водный кодекс страны запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги. Водоохранной зоной являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим.