В Москве в некоторых районах намерены ограничить движение до 30 км/ч

В Москве планируется ограничить максимально разрешенную скорость движения до 30 км/ч. Об этом сообщили в ГИБДД.
Такую меру могут осуществить для улиц, где ходят несовершеннолетние дети, например, около школ, где передвигаются на велосипедах или гуляют пешеходы.
В Instagrаm ГИБДД
отмечается, что ввести ограничение планируется в рамках недели безопасного движения ООН
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В дальнейшем планируется разработать план скоростного режима индивидуально для каждой пешеходной улицы.
Ранее «Рамблер» сообщал об ужесточении правил ПДД в отношении ж/д переездов. С 1 мая увеличен размер штрафа. Теперь нарушители обязаны платить 5 тыс. рублей вместо 1 тыс. Если водитель решил пересечь нерегулируемым переезд, его могут лишить прав. Срок лишения варьируется от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение - на год.