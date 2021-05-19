В Москве в некоторых районах намерены ограничить движение до 30 км/ч

В Москве планируется ограничить максимально разрешенную скорость движения до 30 км/ч. Об этом сообщили в ГИБДД.

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Такую меру могут осуществить для улиц, где ходят несовершеннолетние дети, например, около школ, где передвигаются на велосипедах или гуляют пешеходы.

В дальнейшем планируется разработать план скоростного режима индивидуально для каждой пешеходной улицы.