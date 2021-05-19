«Газпромбанк Автолизинг» начал сотрудничать с Aurus

Стало известно, что Газпромбанк
Автолизинг начинает сотрудничество с компанией Aurus. Компания объявила о начале продаж отечественного автомобиля.
Газпромбанк Автолизинг — компания, которая предоставляет услуги финансовой аренды транспортных средств для бизнес-структур. Совсем недавно она сообщила, что начинает прием заказов на отечественный автомобиль люкс-класса Aurus Senat.
Роскошный седан будет предлагаться корпоративным клиентам на максимально выгодных для них условиях. После завершения срока финансовой аренды транспортное средство можно будет переоформить на физическое лицо.
Кроме того, Газпромбанк Автолизинг компенсирует клиентам стоимость полиса КАСКО, а также предлагает специальную скидку в размере 2%, если клиент будет вовремя вносить платежи.
Напомним, что Aurus Senat – первая модель, с которой начинается коммерческий запуск отечественного производителя. Седан создан для эксплуатации в условиях России. До 100 км/ч он разгоняется за 5.8 секунды. В оснащении предусматривается гибридная силовая установка с двигателем V8, мощностью 598 л.с.