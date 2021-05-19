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Volkswagen прекратит выпуск автомобилей в США из-за нехватки чипов

Car.ru
46 минут назад
Стало известно, что автопроизводитель Volkswagen приостанавливает выпуск автомобилей в США. В качестве причины указывается нехватка полупроводниковых микросхем.
Volkswagen прекращает выпуск автомобилей в США
Фото: ТАССТАСС
Предприятие Volkswagen, расположенное в США, прекращает свою деятельность. Таким образом выпуск кроссоверов Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, а также седана Passat будет приостановлено. Автопроизводитель Volkswagen, как и многие другие компании, столкнулся с дефицитом чипов.
Пока что производитель приостанавливает выпуск автомобилей на 2 недели — с 7 июня по 21 июня. Пока нет информации, возобновится ли выпуск после этого, так как специалисты составляют неоднозначные прогнозы по поводу дефицита чипов на рынке. Одни полагают, что его удастся победить к началу следующего квартала. Другие думают, что это масштабная проблема всего 2021 года.
В прошлом году в США было реализовано 87 362 автомобиля Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sports. Это на 7.2% больше, чем в 2019 году.
Автоновости,Volkswagen,
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