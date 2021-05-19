Volkswagen прекращает выпуск автомобилей в США

Предприятие Volkswagen, расположенное в США, прекращает свою деятельность. Таким образом выпуск кроссоверов Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, а также седана Passat будет приостановлено. Автопроизводитель Volkswagen, как и многие другие компании, столкнулся с дефицитом чипов.

Пока что производитель приостанавливает выпуск автомобилей на 2 недели — с 7 июня по 21 июня. Пока нет информации, возобновится ли выпуск после этого, так как специалисты составляют неоднозначные прогнозы по поводу дефицита чипов на рынке. Одни полагают, что его удастся победить к началу следующего квартала. Другие думают, что это масштабная проблема всего 2021 года.