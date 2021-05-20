За ввоз электромобилей в Россию заставят платить

С весны 2020 года в России и других странах ЕАЭС (также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) действует нулевая ставка пошлины на ввоз электромобилей. Она была введена до конца 2021-го с целью стимулировать отечественный рынок и создание инфраструктуры — поскольку в стране на данный момент электромобили не производятся.