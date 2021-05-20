Приход Tesla в Россию: Эксперт оценил перспективы компании

"Мы уже имеем на рынке "бюджетную" линейку (электромобилей — ред.): в частности, Nissan Leaf, Toyota Prius. Tesla — это скорее люксовый сегмент. Спрос будет, спрос на "премиум" у нас всегда есть", — отметили в ассоциации.
"Такого массового спроса, как в Америке и Европе, не будет просто потому, что себестоимость и цена автомобиля высокая, учитывая курс валют по отношению к рублю. И субсидий у нас нет на электромобили, более того, на них хотят опять вернуть пошлину. Поэтому если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне", — считает Удалов.
"Если посмотреть пример Германии, где рынок электромобилей был не особенно высокий, когда немцы в прошлом году доплачивали достаточно серьёзный бонус, то там в два раза выросли продажи электромобилей", — рассказал Удалов.