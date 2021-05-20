Приход Tesla в Россию: Эксперт оценил перспективы компании

Впрочем, в "Автостате" не столь оптимистичны.

По оценке эксперта, общий парк электромобилей в России сейчас насчитывает 11 тысяч машин. И главный фактор, сдерживающий развитие рынка электромобилей, — отсутствие субсидий на их покупку, считает он.