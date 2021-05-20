Lada Niva 2024: появились первые подробности

Уже в 2024 году АвтоВАЗ представит новую Lada Niva, которая обзаведется новой платформой и моторами от Renault Dacia . Автомобиль с ретро-дизайном в стиле классической модели станет флагманом международного суббренда Lada.

Фото: Car.ru Car.ru

Изначально выход «Нивы» совершенного нового поколения был запланирован на 2022, но затем его перенесли на 2024 год. Серийная модель не будет похожа на концепт 4x4 Vision, представленный летом 2018-го года на автосалоне в Москве.

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Главный дизайнер АвтоВАЗа Жан-Филлип Салар пообещал, что в авто добавят некоторые детали «икс»-стиля Lada, а судя по новым данным, внешность новой машины будет очень сильно перекликаться с классическим автомобилем, который теперь называется Lada Niva Legend.

Наряду с новой моделью будут продаваться и текущие версии автомобиля с приставкой Travel и Legend. Таким образом новая Lada станет международной моделью суббренда российского производителя, в новую линейку будет входить целое семейство из внедорожников и кроссоверов.

Новое поколение автомобиля будет построено на совершенно новой платформе, которую компания Renault специально разработала для своих дочерних брендов. CMF-B используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero. Она более современная, чем прежняя устаревшая платформа B0, однако не столь передовая, как CMF-A, которая лежит в основе новых Clio, Megan и европейского Captur.

Линейка двигателей также будет унифицирована с другими моделями Renault и Dacia. Базовым мотором, скорее всего, станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных сил, который уже сейчас устанавливается на младшей модели Renault в России, а также на Lada Vesta . Этот двигатель будет сочетаться как с механикой, так и с вариатором.

Для более топовых модификаций подготовят новый 1,3-литровый турбомотор, разработанный брендом в сотрудничестве с компанией Daimler , он будет работать с механической коробкой с шестью передачами, так и с вариатором.

Оформление салона новой Niva будет максимально простым и функциональным. Передняя панель будет оформлена в стиле обновленной Lada Vesta с использованием мотивов из автомобилей Tesla Volvo с вертикально-ориентированным дисплеем медиасистемы, а также большим количеством сенсорных поверхностей.