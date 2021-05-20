Lada Niva 2024: появились первые подробности

Уже в 2024 году АвтоВАЗ
представит новую Lada
Niva, которая обзаведется новой платформой и моторами от Renault
и Dacia
. Автомобиль с ретро-дизайном в стиле классической модели станет флагманом международного суббренда Lada.
Изначально выход «Нивы» совершенного нового поколения был запланирован на 2022, но затем его перенесли на 2024 год. Серийная модель не будет похожа на концепт 4x4 Vision, представленный летом 2018-го года на автосалоне в Москве.
Главный дизайнер АвтоВАЗа Жан-Филлип Салар пообещал, что в авто добавят некоторые детали «икс»-стиля Lada, а судя по новым данным, внешность новой машины будет очень сильно перекликаться с классическим автомобилем, который теперь называется Lada Niva Legend.
Наряду с новой моделью будут продаваться и текущие версии автомобиля с приставкой Travel и Legend. Таким образом новая Lada станет международной моделью суббренда российского производителя, в новую линейку будет входить целое семейство из внедорожников и кроссоверов.
Новое поколение автомобиля будет построено на совершенно новой платформе, которую компания Renault специально разработала для своих дочерних брендов. CMF-B используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero. Она более современная, чем прежняя устаревшая платформа B0, однако не столь передовая, как CMF-A, которая лежит в основе новых Clio, Megan и европейского Captur.
Линейка двигателей также будет унифицирована с другими моделями Renault
и Dacia. Базовым мотором, скорее всего, станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных сил, который уже сейчас устанавливается на младшей модели Renault в России, а также на Lada Vesta
. Этот двигатель будет сочетаться как с механикой, так и с вариатором.
Для более топовых модификаций подготовят новый 1,3-литровый турбомотор, разработанный брендом в сотрудничестве с компанией Daimler
, он будет работать с механической коробкой с шестью передачами, так и с вариатором.
Оформление салона новой Niva будет максимально простым и функциональным. Передняя панель будет оформлена в стиле обновленной Lada Vesta с использованием мотивов из автомобилей Tesla
и Volvo
с вертикально-ориентированным дисплеем медиасистемы, а также большим количеством сенсорных поверхностей.
Lada Niva 2024 получит систему камера кругового обзора, что позволит не только облегчить маневрирование на парковке в ограниченном пространстве, но и будет служить очень полезным ассистентом на бездорожье.