В продажу поступила управляемая с телефона Lada

Отечественный «АвтоВАЗ» запустил продажи «подключенной» версии LADA Granta, которая оснащена телематической платформой LADA Connect. Об этом говорится в сообщении компании.

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Как отмечается, благодаря данной платформе можно удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

У покупателей данных машин будут индивидуальные условия сервисного обслуживания. Кроме того, им откроется доступ к специальным страховым программам.

Пресс-служба компании также сообщает, что в мае автомобили с LADA Connect можно будет заказать у дилеров в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а в ближайшие месяцы – во всей дилерской сети. Новая телематическая система LADA Connect доступна как опция для различных комплектаций по цене от 12 000 рублей.

LADA Connect даст возможность автовладельцам посредством установленного в смартфоне приложения (Android или iOS) в дистанционном режиме контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями. Речь, в частности, идет об открытии дверей и багажника, прогреве и кондиционировании салона.

Как сообщается, одно из выгодных преимуществ «подключенной» LADA - скидка на страхование по системе КАСКО (10% - на первый год, при продлении экономия может доставить 30%).

Благодаря функционалу системы восстанавливать точные обстоятельства ДТП станет гораздо проще.