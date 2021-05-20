Nissan начала продавать автомобили в России онлайн

Компания Nissan запустила в России собственный онлайн-шоурум, который сочетает в себе все, что необходимо для удобного выбора и покупки автомобиля. Об этом сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно перейти на сайт Nissan в раздел «Nissan Оnline».

Как отмечается, онлайн-шоурум - новый уровень в развитии цифровых продуктов компании.

Робот Нисси является основным помощником в выборе автомобиля. Он способен не только отфильтровать самые подходящие комплектации, но и рассказать об условиях коммерческого предложения.

У пользователя будет возможность изучить свой будущий автомобиль дистанционно. Также он может получить выгодное предложение и сразу внести за него предоплату.