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Nissan начала продавать автомобили в России онлайн

Лера Букина
23 минуты назад
Компания Nissan запустила в России собственный онлайн-шоурум, который сочетает в себе все, что необходимо для удобного выбора и покупки автомобиля. Об этом сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Nissan.
Nissan начала продавать автомобили в России онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно перейти на сайт Nissan в раздел «Nissan Оnline».
Как отмечается, онлайн-шоурум - новый уровень в развитии цифровых продуктов компании.
Робот Нисси является основным помощником в выборе автомобиля. Он способен не только отфильтровать самые подходящие комплектации, но и рассказать об условиях коммерческого предложения.
У пользователя будет возможность изучить свой будущий автомобиль дистанционно. Также он может получить выгодное предложение и сразу внести за него предоплату.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Nissan продает акции Daimler на сумму 1,15 миллиарда евро.
Автоновости,Daimler,Nissan,
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