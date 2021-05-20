Россия готова испытать тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика»

В ближайшие месяцы на Ямале ожидаются испытания тяжелого восьмиколесного вездехода КамАЗ-6355 «Арктика». Об этом сообщают
«Автоновости дня».
Как отмечается, машину создали специально для эксплуатации в суровых природно-климатических условиях Заполярья и перевозки грузов свыше 10 т. В разработке грузовика участвуют ПАО «КамАЗ»
, МГТУ им. Н.Э. Баумана
и Московский политехнический университет при поддержке Минобразования РФ
.
Перед предстоящими испытаниями было собрано два прототипа: с тремя и четырьмя парами колес (колесные формулы 6×6 и 8×8 соответственно).
Два автомобиля сконструированы на сверхпрочной шарнирно-сочлененной раме и оборудованы шестицилиндровым дизельным двигателем КамАЗ P6 мощностью 450 л.с. с одноступенчатой системой турбонаддува.
Также отмечается, что вместе с 12-литровым турбодизелем работает гидромеханический шестиступенчатый «автомат». Лебедка, шноркель и шарнирно-расчлененная рама
должны помогать на самых сложных участках внедорожной местности.
Предельная скорость вездехода — 50 км/ч, однако благодаря его возможностям можно легко преодолевать брод глубиной до 1,8 метра и перевозить до 15-16 тонн груза по болотам, снежным сугробам и тяжелому арктическому бездорожью.
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