Россия готова испытать тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика»

В ближайшие месяцы на Ямале ожидаются испытания тяжелого восьмиколесного вездехода КамАЗ-6355 «Арктика». Об этом сообщают «Автоновости дня».

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Перед предстоящими испытаниями было собрано два прототипа: с тремя и четырьмя парами колес (колесные формулы 6×6 и 8×8 соответственно).

Два автомобиля сконструированы на сверхпрочной шарнирно-сочлененной раме и оборудованы шестицилиндровым дизельным двигателем КамАЗ P6 мощностью 450 л.с. с одноступенчатой системой турбонаддува.

Также отмечается, что вместе с 12-литровым турбодизелем работает гидромеханический шестиступенчатый «автомат». Лебедка, шноркель и шарнирно-расчлененная рама

должны помогать на самых сложных участках внедорожной местности.

Предельная скорость вездехода — 50 км/ч, однако благодаря его возможностям можно легко преодолевать брод глубиной до 1,8 метра и перевозить до 15-16 тонн груза по болотам, снежным сугробам и тяжелому арктическому бездорожью.