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Россия готова испытать тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика»

Лера Букина
1 час назад
В ближайшие месяцы на Ямале ожидаются испытания тяжелого восьмиколесного вездехода КамАЗ-6355 «Арктика». Об этом сообщают «Автоновости дня».
Россия готова испытать тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, машину создали специально для эксплуатации в суровых природно-климатических условиях Заполярья и перевозки грузов свыше 10 т. В разработке грузовика участвуют ПАО «КамАЗ», МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московский политехнический университет при поддержке Минобразования РФ.
Перед предстоящими испытаниями было собрано два прототипа: с тремя и четырьмя парами колес (колесные формулы 6×6 и 8×8 соответственно).
Два автомобиля сконструированы на сверхпрочной шарнирно-сочлененной раме и оборудованы шестицилиндровым дизельным двигателем КамАЗ P6 мощностью 450 л.с. с одноступенчатой системой турбонаддува.
Также отмечается, что вместе с 12-литровым турбодизелем работает гидромеханический шестиступенчатый «автомат». Лебедка, шноркель и шарнирно-расчлененная рама
должны помогать на самых сложных участках внедорожной местности.
Предельная скорость вездехода — 50 км/ч, однако благодаря его возможностям можно легко преодолевать брод глубиной до 1,8 метра и перевозить до 15-16 тонн груза по болотам, снежным сугробам и тяжелому арктическому бездорожью.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия попала в топ-5 стран-лидеров по военным расходам.
Автоновости,МГТУ им. Баумана,Камаз,Минобрнауки,
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