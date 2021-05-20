Первый седан Nio вступил на конвейер

Автопроизводитель Nio приступил к сборке своего первого седана в линейке. Речь идет о модели Nio ET7, которая была представлена еще в январе.

Фото: Car.ru Car.ru

Модельный ряд компании Nio принимает новичков. В этот раз производитель выбрал новый для себя сегмент и создал седан Nio ET7. Внешний вид электрокара оформлен в фирменном для марки стиле — плавные формы кузова, обтекаемые линии и тонкая вытянутая оптика.

В салоне автомобиля производитель все же реализовал идею «гостиной». В интерьере все чувствуется комфортным и уютным, но дополняется высокими технологиями и современным дизайном. Дизайнеры при оформлении выбрали пастельные тона и не стали баловаться декором.

На центральной консоли располагается дисплей, который отвечает за все опции в новом электрокаре. Кроме того, в оснащении седана есть искусственный интеллект Nomi.