Первый седан Nio вступил на конвейер

Автопроизводитель Nio приступил к сборке своего первого седана в линейке. Речь идет о модели Nio ET7, которая была представлена еще в январе.
Модельный ряд компании Nio принимает новичков. В этот раз производитель выбрал новый для себя сегмент и создал седан Nio ET7. Внешний вид электрокара оформлен в фирменном для марки стиле — плавные формы кузова, обтекаемые линии и тонкая вытянутая оптика.
В салоне автомобиля производитель все же реализовал идею «гостиной». В интерьере все чувствуется комфортным и уютным, но дополняется высокими технологиями и современным дизайном. Дизайнеры при оформлении выбрали пастельные тона и не стали баловаться декором.
На центральной консоли располагается дисплей, который отвечает за все опции в новом электрокаре. Кроме того, в оснащении седана есть искусственный интеллект Nomi.
Главный конкурент электрокара — Tesla
Model S. Но уже по габаритам Nio опережает его. Длина заходит за отметку 5 метров. В базовой версии седан оснащен двигателем на 245 л.с. Топовая модификация получила 2-моторную силовую установку мощностью 653 л.с. Минимальная стоимость новинки составляет 5 130 000 рублей.