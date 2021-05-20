Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

АвтоВАЗ «урезал» оснащение комплектации Lada Granta Luxe

Car.ru
4 часа назад
Компания «АвтоВАЗ» оснастила седан LADA Granta новым мотором, но убрала некоторые другие особенности автомобиля. О новшествах рассказывает «Лада.Онлайн».
АвтоВАЗ урезал оснащение комплектации Lada Granta Luxe
Фото: Car.ruCar.ru
«АвтоВАЗ» 18 мая изменил комплектации линейки LADA Granta, оборудовав машину 8-клапанным 1,6-литровым 90-сильным мотором. Есть и другие изменения в линейке. Выяснилось, что из LADA Granta Luxe исключили задний третий подголовник.
Самый популярный седан тольяттинского бренда теперь оборудован только двумя подголовниками, начиная с исполнения Classic. Перемены не затронули версию Drive Active, где используются три подголовника. Стоимость автомобиля сохранилась, при этом.
В начале мая компания «АвтоВАЗ» повысила стоимость на все свои машины. С начала мая на официальном сайте производителя изменились прайс-листы всех средств перемещения. В среднем, автомобили стали дороже на 2%, но при этом стартовая цена универсала LADA Vesta SW стала больше на 25 000 рублей (+3%).
Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители