Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России начались продажи особого Jaguar E-Pace: цены объявлены

Quto.ru
2 часа назад
Британцы объявили о начале продаж обновленного компакт-кросса в специальной «черной» версии на российском авторынке.
В России начались продажи особого Jaguar E-Pace
Фото: JaguarJaguar
В дилерских центрах Jaguar в России начался прием заказов на особую модификацию небольшого кроссовера E-Pace под названием R-Dynamic Black.
В число внешних отличий от стандартного вседорожника входят окрашенные в черный цвет Gloss Black передний бампер, корпуса наружных зеркал, окантовка решетки радиатора и боковых воздухозаборников. Кроме того, модель обзавелась тонировкой задних стекол, панорамной крышей, 19-дюймовыми колесными дисками в особом дизайне и красными тормозными суппортами.
Под капотом новинки разместились двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 249 сил или 199-сильный турбодизель того же объема. Оба мотора сочетаются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Перечень стандартного оборудования включает в себя медиасистему Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а также климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха в салоне.
Стоимость Jaguar E-Pace R-Dynamic Black начинается от 4 572 000 рублей.
Автоновости,Jaguar E-Pace,Jaguar,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители