В России начались продажи особого Jaguar E-Pace

Британцы объявили о начале продаж обновленного компакт-кросса в специальной «черной» версии на российском авторынке.

Фото: Jaguar Jaguar

В дилерских центрах Jaguar в России начался прием заказов на особую модификацию небольшого кроссовера E-Pace под названием R-Dynamic Black.

В число внешних отличий от стандартного вседорожника входят окрашенные в черный цвет Gloss Black передний бампер, корпуса наружных зеркал, окантовка решетки радиатора и боковых воздухозаборников. Кроме того, модель обзавелась тонировкой задних стекол, панорамной крышей, 19-дюймовыми колесными дисками в особом дизайне и красными тормозными суппортами.

Под капотом новинки разместились двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 249 сил или 199-сильный турбодизель того же объема. Оба мотора сочетаются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Перечень стандартного оборудования включает в себя медиасистему Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а также климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха в салоне.