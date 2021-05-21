Маск хочет продавать электрокары Tesla в России

В ходе выступления на марафоне «Новое знание» глава Tesla Илон Маск сделал несколько заявлений относительно российского автомобильного рынка: он анонсировал официальное появление электрокаров марки в стране и допустил локализацию «зеленых» машин в России. Электромобили также могут появиться в Казахстане и других странах СНГ.

Фото: © Tesla © Tesla

Пока у Tesla нет официального представительства в России: электрокары поставляются в страну усилиями компании Moscow Tesla Club, которая также занимается сервисным обслуживанием моделей.

«Я думаю, что Tesla скоро будет присутствовать в России, — заявил Маск, подключившийся к российскому марафону «Новое знание» по видеосвязи. — И нужно смотреть шире, на Казахстан и страны СНГ».

После этого он добавил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей.

Несколькими днями ранее стало известно, что российское правительство разработает программу поддержки электротранспорта до 2030 года, бюджет которой составит 418 миллиардов рублей. Так, до 2024 года на развитие электромобилей из федерального бюджета выделят 31,3 миллиарда рублей, а до 2030 года — 153,5 миллиарда рублей из бюджета и внебюджетных фондов.

Согласно планам, к 2022 году доля реализации электротранспорта на российском рынке должна вырасти с нынешних 0,1 процента до 1,7 процента при общих продажах новых автомобилей в количестве 1,8 миллиона штук. К 2030 году доля «зеленых» машин, согласно программе, составит 15 процентов при рынке в 2,5 миллиона автомобилей, а общий парк электрокаров достигнет 1,5 миллиона экземпляров.