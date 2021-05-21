Маск хочет продавать электрокары Tesla в России

После этого он добавил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей.
Несколькими днями ранее стало известно, что российское правительство
разработает программу поддержки электротранспорта до 2030 года, бюджет которой составит 418 миллиардов рублей. Так, до 2024 года на развитие электромобилей из федерального бюджета выделят 31,3 миллиарда рублей, а до 2030 года — 153,5 миллиарда рублей из бюджета и внебюджетных фондов.
Согласно планам, к 2022 году доля реализации электротранспорта на российском рынке должна вырасти с нынешних 0,1 процента до 1,7 процента при общих продажах новых автомобилей в количестве 1,8 миллиона штук. К 2030 году доля «зеленых» машин, согласно программе, составит 15 процентов при рынке в 2,5 миллиона автомобилей, а общий парк электрокаров достигнет 1,5 миллиона экземпляров.