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Украинский КрАЗ заключил контракт на производство грузовиков для ВС США

Car.ru
2 часа назад
Как сообщили в пресс-службе компании АвтоКрАЗ (Кременчуг Полтавской обл.), предприятие заключило контракт на поставку армейских грузовиков в Соединенные Штаты.
Украинский КрАЗ заключил контракт на производство грузовиков для армии США
Фото: Car.ruCar.ru
Представителем со стороны США является компания US21 Inc., офис которой расположен в штате Вирджиния. Данная компания занимается поставками различного военного оборудования и техники.
КрАЗ обязуется поставлять полноприводные двухосные грузовики с бортовым оснащением кузова, а также некоторые иные модификации под конкретное оборудование.
Какая именно модель будет поставляться в США, украинский автопроизводитель пока не сообщает. Скорее всего, это будет КрАЗе-5233ВЕ. Нет информации и о количестве контрактных автомобилей.
Контракт заключен на три года, с возможным продлением по согласованию сторон.
Остается пока загадкой, что привлекло американских военных в грузовиках украинского производства..
Автоновости,
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