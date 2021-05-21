Украинский КрАЗ заключил контракт на производство грузовиков для армии США

Как сообщили в пресс-службе компании АвтоКрАЗ (Кременчуг Полтавской обл.), предприятие заключило контракт на поставку армейских грузовиков в Соединенные Штаты.

Представителем со стороны США является компания US21 Inc., офис которой расположен в штате Вирджиния. Данная компания занимается поставками различного военного оборудования и техники.

КрАЗ обязуется поставлять полноприводные двухосные грузовики с бортовым оснащением кузова, а также некоторые иные модификации под конкретное оборудование.

Какая именно модель будет поставляться в США, украинский автопроизводитель пока не сообщает. Скорее всего, это будет КрАЗе-5233ВЕ. Нет информации и о количестве контрактных автомобилей.

Контракт заключен на три года, с возможным продлением по согласованию сторон.