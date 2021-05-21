«АвтоВАЗ» отказался считать Tesla конкурентом

«АвтоВАЗ» не считает Tesla конкурентом на рынке России, так как продукция американского бренда не сравнима по цене с российской. Об этом рассказали представитель компании.
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По словам пресс-секретаря «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, учитывая стоимость электрокаров и любого автомобиля LADA, который на сегодняшний день является достаточно доступным в России, какой-либо конкуренции между двумя марками быть не может.
Каждая машина сможет занять свою нишу, а на «АвтоВАЗ» никаким образом не окажет воздействие вероятное появление Tesla по причине того, что эти модели находятся в абсолютно разных ценовых категориях.
В процессе форума «Новое знание» Илон Маск сообщил, что в РФ могут заработать фабрики по сборке электрокаров и анонсировал официальное появление своей компании в Казахстане и прочих государствах-участниках СНГ.
В прошедшем году Tesla сконструировала около 509 000 машин, успев реализовать 499 550 электромобилей. «АвтоВАЗ» в это время произвел 457 000 новинок и продал 343 512 комплектаций.