Росстандарт будет отзывать автомобили через Госуслуги

Число автомобилей, попавших под отзыв с 2015 года (когда Росстандарт начал активно развивать это направление), достигло почти 4 миллионов. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы добровольного отзыва, охватывающие 72 тыс. автомобилей.

В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов - от бюджетных до премиальных. Иногда под отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера.