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Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг.
Росстандарт будет отзывать автомобили через Госуслуги
Фото: Сергей Михеев/РГСергей Михеев/РГ
Этот проактивный сервис включён в ведомственную программу цифровой трансформации и планируется к запуску в следующем году, сообщил в интервью "РГ" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.
"Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования", - сказал он.
Число автомобилей, попавших под отзыв с 2015 года (когда Росстандарт начал активно развивать это направление), достигло почти 4 миллионов. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы добровольного отзыва, охватывающие 72 тыс. автомобилей.
В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов - от бюджетных до премиальных. Иногда под отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера.
Автоновости,Алексей Кулешов,
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