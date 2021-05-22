Будут ли в России правила для персональных средств передвижения

С приходом тепла на дорогах России начали появляться гироскутеры, электросамокаты и другие персональные средства передвижения. Долгое время специалисты обсуждали вопрос о том, чтобы дать им отдельный юридический статус, но до сих пор этого не произошло. Поправки в правила дорожного движения, которые должны были установить требования к владельцам таких устройств, были разработаны и сформированы еще год назад, но в полноценный закон так и не переросли. Рассмотрим, какова вероятность, что эти законы все же будут введены, и когда это может произойти.

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Заметим, что во многих странах сейчас стараются регулировать эксплуатацию персональных средств передвижения. По последним данным, еще ни в одной стране не придумали единый свод универсальных правил. Например, в Китае электросамокатов намного больше, чем обычных пешеходов. Им запретили передвигаться по автомобильным дорогам и тротуарам. Все это привело к тому, что сейчас в стране строят отдельные дорожки для такого транспорта.

В Германии 2 года назад власти разрешили таким средствам передвигаться по проезжей части, но с соблюдением некоторых правил. У средства передвижения должен быть руль или стойка определенной высоты. Максимальная скорость должна находиться в пределах 6 — 20 км/ч. На устройстве должны быть фонари для обозначения на проезжей части. Самое главное в данном случае требование — страхование гражданской ответственности управляющего.

Во Франции свод законов придумали в том же году. Там власти ввели новую категорию «Моторизованное личное транспортное средство». Управляющий таким транспортом должен быть старше 12 лет. Передвигаться по тротуару с применением мотора запрещено. Максимальная скорость — 20 км/ч, по тротуару — 8 км/ч. На территории Швеции электросамокатам запретили выезжать на дороги общего пользования. Но под такой запрет попадают только те устройства, мощность которых превышает 250 Вт. Максимальная скорость не должна превышать 20 км/ч.

В Испании мобильные устройства начали делить по категориям. Детские не могут развивать скорость более 6 км/ч. Они относятся к первой группе. Ко второй отнесли те, которые развивают скорость до 25 км/ч. Такие устройства могут передвигаться по дорогам, где установлено ограничение 30 км/ч. В Италии сейчас есть экспериментальный закон. Согласное ему, такие средства могут передвигаться по дороге на скорости не более 30 км/ч, по велодорожке — не более 20 км/ч, по тротуарам — не более 6 км/ч.

В России же разработка новых правил ведется иначе. Изначально ГИБДД Минтранс хотели внести отдельное понятие «Средство индивидуальной мобильности». Под эту категорию включали электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и даже обычные самокаты со скейтбордами. Но эксперты выступили против смешивания обычных средств передвижения с новыми видами.

В проекте изменений описывалось место разрешенной эксплуатации в зависимости от возраста человека. Выезжать на проезжую часть можно только тем, кто достиг возраста 14 лет. Скорость движения таких средств в плотном потоке пешеходов предлагалось сократить до 20 км/ч. По проезжей части можно было передвигаться на скорости не более 60 км/ч. Но такой проект признали не доработанным. Такие правила не могут обеспечить безопасность для пешеходов и водителей. Даже при движении на скорости 20 км/ч по тротуару можно нанести серьезный вред пешеходу при столкновении. Движение по автомобильным дорогам без каких-либо знаний о ПДД тоже не самое безопасное.

Специалисты выдвинули более рациональное предложение. Сейчас все, на чем можно передвигаться, делится на 2 категории — транспортные средства и механические транспортные средства. Гироскутеры, моноколеса и прочее относятся ко второму типу. Такими можно управляться с возраста 16 лет — передвигаться только по дороге и только с в/у.