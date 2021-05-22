АвтоВАЗ выявил в новых Lada Granta серьезный дефект

Автомобили, оснащенные доработанным мотором, очень сильно вибрируют на ходу. Разработчики уверены, что дефект был выявлен вовремя и сейчас его нужно устранить для того, чтобы продолжать активный выпуск машин. В противном случае пришлось бы проводить процедуру возврата уже проданных автомобилей.
В настоящее время отечественные седаны комплектуют 16-литровым двигателем, отдача которого выросла сразу на 3 лошадиных силы — с 87 до 90 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая пятиступенчатая коробка передач. Стоимость автомобилей начинается от 520 тысяч рублей.