АвтоВАЗ выявил в новых Lada Granta серьезный дефект

Автомобили, оснащенные доработанным мотором, очень сильно вибрируют на ходу. Разработчики уверены, что дефект был выявлен вовремя и сейчас его нужно устранить для того, чтобы продолжать активный выпуск машин. В противном случае пришлось бы проводить процедуру возврата уже проданных автомобилей.