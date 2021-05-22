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АвтоВАЗ выявил в новых Lada Granta серьезный дефект

Car.ru
1 час назад
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ выявили новый серьезных дефект в выпускаемых моделях Lada Granta.
АвтоВАЗ выявил в новых Lada Granta серьезный дефект
Фото: Car.ruCar.ru
Автомобили, оснащенные доработанным мотором, очень сильно вибрируют на ходу. Разработчики уверены, что дефект был выявлен вовремя и сейчас его нужно устранить для того, чтобы продолжать активный выпуск машин. В противном случае пришлось бы проводить процедуру возврата уже проданных автомобилей.
В настоящее время отечественные седаны комплектуют 16-литровым двигателем, отдача которого выросла сразу на 3 лошадиных силы — с 87 до 90 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая пятиступенчатая коробка передач. Стоимость автомобилей начинается от 520 тысяч рублей.
В момент разработки мотора производители использовали большое количество новых деталей, но они оказались не достаточно проверенными, что и привело к возникновению массу серьезных проблем и сложностей, исправить которые нужно сейчас, до массовых продаж обновленных авто.
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