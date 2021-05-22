Водителям перечислили пять способов заработать на автомобиле

Покупка автомобиля связана с расходами, а вот как заработать на своем авто знают не все. Редакция Speedme.ru собрала пять способов заработка на личном автомобиле.

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Первый вариант заработка это работа или подработка в такси. Несмотря на высокую конкуренцию, можно зарегистрироваться и получать заказы через мобильное приложение. Для работы потребуется только смартфон и GPS-навигатор. Можно зарегистрироваться сразу в нескольких агрегаторах и получать заказы от нескольких диспетчерских служб.

Другой вариант- работать таксистом официально. Для этого необходимо оформить ИП и получить лицензию. Из обязательств появляются ежемесячные выплаты налогов и все.

Второй способ заработать это работа в доставке. На сегодняшний день доставка получила большое распространение и работа курьера стала очень востребованной. Поэтому в зависимости от размеров автомобиля можно выбирать что и куда доставлять. Есть и минусы. На доставку часто отводится определенное время, а за опоздания штрафуют.

Имея машину представительского класса можно заработать, если сдавать ее в аренду на свадьбы и различные торжества. Так за один свадебный день можно заработать больше чем за день в такси, да и с меньшим пробегом. Клиентов можно искать через агентства, интернет и объявления в загсах.

В способы заработать можно добавить и так называемый «народный каршеринг». Жителям Москвы и Санкт-Петербурга стало доступно приложение «Рули», по которому автовладельцы могут сдавать свой автомобиль в аренду. Сейчас больше всего запросов приходят из Москвы и курортных городов.

Если часто ездить из одного города в другой, то можно немного заработать беря попутчиков. Если не всегда заработать, то отбить траты на бензин точно можно. Для того стоит зарегистрироваться в специальных приложениях и указать данные о себе и своем маршруте. Благодаря сервисам риск встретить сомнительных попутчиков резко снижается.

Ну и пожалуй самый не затратный способ заработка это оклейка автомобиля рекламными постерами. Сумма зависит от оклеенной площади. Основное требование — определенный пробег каждый день, ведь чем больше ездит авто, тем большее количество человек увидит рекламу.