«Ты едешь по прекрасной дороге, прекрасная видимость, и вдруг у тебя знак снижения скорости, „ведутся ремонтные работы“, а ремонтные работы не велись, либо не ведутся, либо давно закончены. А камера стоит. То же самое, когда стоит знак „ограничение скоростного режима“ и люди начинают тормозить, но тем не менее под камеры попадают. Получается, что это целенаправленная политика. Это ловушки-кормушки», — высказался депутат Госдумы.
«Получается, я изначально не нарушитель, а меня провоцируют на нарушение. Делают нарушителя, чтобы сорвать как можно больше денег. Вот в чем такой глубокий и тотальный смысл взаимоотношений между гражданином и государством и роли штрафа в обеспечении якобы безопасности дорожного движения», — подчеркнул парламентарий.