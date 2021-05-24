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В Госдуме хотят изменить правила эвакуации автомобилей

Ura.Ruиещё 1
58 минут назад
Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, согласно которому вред при эвакуации и хранении автомобиля на штрафстоянке должна будет возместить организация. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Правила эвакуации автомобилей решили изменить
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU
«Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную Думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах (принудительная эвакуация и хранение на штрафстоянке) транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред», — написал Нилов в своем Telegram-канале. По словам депутата, принятие законопроекта позволит защитить права автовладельцев в случае повреждения ТС при перемещении или хранении на спецстоянке.
Также предлагается ввести административный штраф за отказ от возмещения вреда. Сумма штрафа для организации составит 300 тысяч рублей.
Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков сообщил, что требовать деньги за нахождение автомобиля на штрафстоянке незаконно, поскольку владельцы имеют законодательное право забрать свою машину бесплатно. Как рассказал парламентарий, соответствующий закон появился еще в прошлом созыве Госдумы.
Автоновости,Вячеслав Лысаков,Конституционный комитет Госдумы,ЛДПР,Госдума,
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