Правила эвакуации автомобилей решили изменить

«Мы во фракции ЛДПР разработали и вносим сегодня в Государственную Думу законопроект, согласно которому вред, причиненный в указанных обстоятельствах (принудительная эвакуация и хранение на штрафстоянке) транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу, после проведения собственником ТС независимой экспертизы возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред», — написал Нилов в своем Telegram-канале. По словам депутата, принятие законопроекта позволит защитить права автовладельцев в случае повреждения ТС при перемещении или хранении на спецстоянке.