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Власти не поддержали идею об отмене платной парковки при режиме ЧС

BFM.RU
3 часа назад
Предложение депутатов от думской фракции ЛДПР о запрете платной парковки на дорогах общего пользования при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации получил отрицательный отзыв комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Власти отказались отменять платную парковку при ЧС
Фото: ТАССТАСС
Как пишет ТАСС, власти указали на избыточность такой инициативы, отмечая, что режим ЧС не может быть не связан с дорожным движением.
В отзыве говорится, что полномочия органов государственной власти по предоставлению бесплатного или льготного пользования платной парковкой, исходя из ситуации, сложившейся в конкретном регионе, уже установлены законом.
«Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой», — говорится в проекте документа.
Авторы отмечают, что «наличие платы за парковку и ее размер могут являться эффективным механизмом ограничения передвижения граждан, что может соответствовать целям введения режима повышенной готовности». Кроме того, реализация законопроекта может привести к снижению доходов муниципальных бюджетов.
Автоновости,Платные парковки,ЛДПР,ИТАР-ТАСС,
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