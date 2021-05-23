Власти отказались отменять платную парковку при ЧС

В отзыве говорится, что полномочия органов государственной власти по предоставлению бесплатного или льготного пользования платной парковкой, исходя из ситуации, сложившейся в конкретном регионе, уже установлены законом.

Авторы отмечают, что «наличие платы за парковку и ее размер могут являться эффективным механизмом ограничения передвижения граждан, что может соответствовать целям введения режима повышенной готовности». Кроме того, реализация законопроекта может привести к снижению доходов муниципальных бюджетов.