Из Toyota Land Cruiser сделали восьмиместный броневик

Южноафриканская фирма SVI Engineering сделала из Toyota Land Cruiser 79 восьмиместный броневик. И по технике, и по уровню баллистической защиты новинка повторяет пикап Max3, дебютировавший полгода назад, но на пассажирскую версию ставится только «старший» турбодизель V8 объёмом 4,5 литра.

Фото: SVI Engineering SVI Engineering

Броневик Land Cruiser 79 в интерпретации SVI Engineering ничем не напоминает донора внешне: кузов спроектирован с нуля по всем канонам создания пуленепробиваемых машин; появились бойницы и люк в крыше, который служит запасным выходом. Дверей всего три, но в салоне вагонного типа нет перегородок.

Бронеавтомобиль может соответствовать стандарту BR6 или BR7. Базовая версия способна пережить обстрел из автомата Калашникова патронами калибра 7.62, а улучшенная позволит уберечь от подрыва ручных гранат и небольших мин. Целевая аудитория модели — вовсе не военные: SVI Engineering считает, что броневик будет востребован у полиции, охранных фирм и службы конвоев.

Хотя основа бронеавтомобиля SVI Engineering — рама Toyota Land Cruiser 79, от исходника внедорожник сильно отличается. Ходовая часть усилена, а сзади добавлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Двигатель, трансмиссия и система полного привода стандартные: под капотом 205-сильный (430 Нм) турбодизель V8 4.5, который работает в связке с «механикой». Любопытно, что четырёхместный пикап можно заказать с менее тяговитыми агрегатами — 172-сильным дизелем объёмом 4,2 литра или бензиновым 231-сильным мотором 4.0.