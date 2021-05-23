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Из Toyota Land Cruiser сделали восьмиместный броневик

Motor.ru
4 часа назад
Южноафриканская фирма SVI Engineering сделала из Toyota Land Cruiser 79 восьмиместный броневик. И по технике, и по уровню баллистической защиты новинка повторяет пикап Max3, дебютировавший полгода назад, но на пассажирскую версию ставится только «старший» турбодизель V8 объёмом 4,5 литра.
Из Toyota Land Cruiser сделали восьмиместный броневик
Фото: SVI EngineeringSVI Engineering
Броневик Land Cruiser 79 в интерпретации SVI Engineering ничем не напоминает донора внешне: кузов спроектирован с нуля по всем канонам создания пуленепробиваемых машин; появились бойницы и люк в крыше, который служит запасным выходом. Дверей всего три, но в салоне вагонного типа нет перегородок.
Бронеавтомобиль может соответствовать стандарту BR6 или BR7. Базовая версия способна пережить обстрел из автомата Калашникова патронами калибра 7.62, а улучшенная позволит уберечь от подрыва ручных гранат и небольших мин. Целевая аудитория модели — вовсе не военные: SVI Engineering считает, что броневик будет востребован у полиции, охранных фирм и службы конвоев.
Хотя основа бронеавтомобиля SVI Engineering — рама Toyota Land Cruiser 79, от исходника внедорожник сильно отличается. Ходовая часть усилена, а сзади добавлен стабилизатор поперечной устойчивости.
Двигатель, трансмиссия и система полного привода стандартные: под капотом 205-сильный (430 Нм) турбодизель V8 4.5, который работает в связке с «механикой». Любопытно, что четырёхместный пикап можно заказать с менее тяговитыми агрегатами — 172-сильным дизелем объёмом 4,2 литра или бензиновым 231-сильным мотором 4.0.
Цена превращения обычного Land Cruiser 79 в броневик зависит от назначения спецавтомобиля и состояния донора. Однако трансформация в восьмиместный внедорожник обойдётся минимум в 128 тысяч долларов, тогда как четырёхместный пикап с той же степенью защиты можно сделать за 103 тысячи долларов.
Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
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