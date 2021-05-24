За поддельные госномера предложили ввести уголовное наказание

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова
, сегодня, согласно КоАП, за использование поддельных номеров без цели совершить преступление водитель может быть лишен прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Он пояснил, что эта мера не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые создают опасные для жизни ситуации. Также Нилов подчеркнул, что, как правило, нарушителями становятся «не бедные люди». Поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы.