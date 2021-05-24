За поддельные госномера предложили ввести уголовное наказание

Согласно документу, в новой редакции статья будет называться «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

За это нарушение предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.