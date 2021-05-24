Москвичей предупредили о парковочных мошенниках

В столице появились мошенники, которые наживаются на водителях, чьи машины отвезли на штрафстоянку, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

К водителям, которые обнаружили, что их автомобиль оказался на штрафстоянке за неправильную парковку, иногда подходят незнакомцы и предлагают помочь вернуть машину за деньги.По факту они просто довозят владельца машины до спецстоянки по цене, значительно превышающей цену такси.