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Москвичей предупредили о парковочных мошенниках

РИАМОиещё 8
26 минут назад
В столице появились мошенники, которые наживаются на водителях, чьи машины отвезли на штрафстоянку, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Москвичей предупредили о парковочных мошенниках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
К водителям, которые обнаружили, что их автомобиль оказался на штрафстоянке за неправильную парковку, иногда подходят незнакомцы и предлагают помочь вернуть машину за деньги.По факту они просто довозят владельца машины до спецстоянки по цене, значительно превышающей цену такси.
Москвичам напоминают, что узнать адрес стоянки, где находится эвакуированный автомобиль, можно через мобильное приложение «Парковки Москвы» в разделе «Штрафы и эвакуации».
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