Водителям грозят новые «летние» штрафы

Водителей авто ждет административная ответственность за передвижение по не асфальтированному участку пути около водоемов. О введении новых штрафов сообщается на сайте Car.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

На сайте отмечают, что самая большая административная ответственность предусмотрена для юридических лиц. С них могут взыскать от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для рядовых граждан предусмотрен штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 8 до 12 тыс.

В связи с этими изменениями, водителям не рекомендуется парковать машины ближе 200 м от водоемов. За нарушение стоянки около воды водителям грозит штраф около 200 тыс. рублей. Также мне получится сэкономить деньги на мойке авто и помыть его на берегу - за это владельца транспорта оштрафуют на 5 тыс. рублей.