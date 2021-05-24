Водителям грозят новые «летние» штрафы

Водителей авто ждет административная ответственность за передвижение по не асфальтированному участку пути около водоемов. О введении новых штрафов сообщается на сайте
Car.ru.
На сайте отмечают, что самая большая административная ответственность предусмотрена для юридических лиц. С них могут взыскать от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для рядовых граждан предусмотрен штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 8 до 12 тыс.
В связи с этими изменениями, водителям не рекомендуется парковать машины ближе 200 м от водоемов. За нарушение стоянки около воды водителям грозит штраф около 200 тыс. рублей. Также мне получится сэкономить деньги на мойке авто и помыть его на берегу - за это владельца транспорта оштрафуют на 5 тыс. рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал об ужесточении правил ПДД в отношении ж/д переездов. С 1 мая увеличен размер штрафа. Теперь нарушители обязаны платить 5 тыс. рублей вместо 1 тыс. Если водитель решил пересечь нерегулируемым переезд, его могут лишить прав. Срок лишения варьируется от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение - на год.