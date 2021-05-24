Китайский автопром захватывает российский рынок

Несмотря на общее падение рынка автомобилей в России, продажи китайских машин только растут. В чем причина того, что в первом квартале этого года продажи китайских автомобилей взлетели на 71%, разбирался Forbes.
По данным «Автостата», которые привело издание, общее падение российского авторынка в 2020 году составило 9,1%. При этом китайские производители увеличили продажи в России на 14% в 2019 году и на 62,5% в 2020 году. Кроме них остаться в плюсе удалось Škoda (рост на 10%) и BMW (на 6%).
В 2020 году в России было открыто 406 новых дилерских центров, 211 из них — по продаже китайских автомобилей. По мнению экспертов, успех китайского автопрома на российском рынке обусловлен соотношением цена-качество.
«За аналогичную стоимость китайского авто полной комплектации иногда невозможно приобрести европейскую или корейскую модель в базовой», - пояснил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Он также отметил, что автопроизводителям Китая удалось за последние пять лет достичь таких показателей, к которым другие марки идут примерно двадцать лет.
Эксперты прогнозируют увеличение числа китайских автомобилей на дорогах России, если производители сумеют сломать стереотип о том, что их машины не отличаются качеством, ненадежностью и недолговечностью.
«Рамблер» писал, что ранее в Renault сообщили о возможном сокращении производства в 2021 году на 100 тысяч автомобилей из-за ситуации с полупроводниками, в Mitsubishi — о сокращении выпуска на 16 тысяч штук в мае, в Fiat — о замедлении выпуска автомобилей на заводе в Бетиме. Дилеры уже отметили нехватку некоторых моделей Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Mercedes, JaguarLand Rover.