Китайский автопром захватывает российский рынок

Несмотря на общее падение рынка автомобилей в России, продажи китайских машин только растут. В чем причина того, что в первом квартале этого года продажи китайских автомобилей взлетели на 71%, разбирался Forbes.

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По данным «Автостата», которые привело издание, общее падение российского авторынка в 2020 году составило 9,1%. При этом китайские производители увеличили продажи в России на 14% в 2019 году и на 62,5% в 2020 году. Кроме них остаться в плюсе удалось Škoda (рост на 10%) и BMW (на 6%).

В 2020 году в России было открыто 406 новых дилерских центров, 211 из них — по продаже китайских автомобилей. По мнению экспертов, успех китайского автопрома на российском рынке обусловлен соотношением цена-качество.

«За аналогичную стоимость китайского авто полной комплектации иногда невозможно приобрести европейскую или корейскую модель в базовой», - пояснил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Он также отметил, что автопроизводителям Китая удалось за последние пять лет достичь таких показателей, к которым другие марки идут примерно двадцать лет.

Эксперты прогнозируют увеличение числа китайских автомобилей на дорогах России, если производители сумеют сломать стереотип о том, что их машины не отличаются качеством, ненадежностью и недолговечностью.