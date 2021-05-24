Норвежский суд оштрафовал Tesla на $16 тысяч

Суд в Норвегии признал компанию Tesla Илона Маска виновной в снижении скорости зарядки аккумуляторов и их ёмкости. Производителя электрокаров обязали выплатить владельцам по $16 000 каждому.

Фото: © Tesla © Tesla

В 2019 году Tesla выпустила обновление для своих автомобилей, после которого клиенты стали сообщать о значительном снижении запаса хода автомобилей американской фирмы — на 12–30 миль (7,5–18,6 км). Проблема, вероятно, коснулась только моделей Model S и Model X с батареей ёмкостью 85 киловатт-часов, отметило издание Electrek. Производство этих моделей прекратилось в 2016 году.

Среди пострадавших был норвежец Дэвид Расмуссен, который рассказывал, что запас хода его Tesla Model S 85 2014 года выпуска составлял 247 миль (153,5 км), а после обновления показатель за пять недель рухнул до 217 миль (135 км). Помимо этого, снизилась и скорость быстрой зарядки постоянным током на станциях Supercharger.

Когда издание написало об этой проблеме, в Tesla заявили, что целью обновления было защитить аккумулятор и увеличить срок его службы. Компания указала, что изменения привели к потере запаса хода только у небольшого процента владельцев.

В итоге клиенты Tesla в разных странах подали на фирму в суд, потребовав от неё компенсацию. Норвежский суд первым признал компанию Илона Маска виновной и обязал её выплатить каждому из 30 истцов компенсацию в 136 000 крон (около $16 000). При этом только в одной Норвегии от обновления Tesla могли пострадать более 10 000 владельцев электрокаров, указало издание Nettavisen.