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После обновления ПО автомобили стали дольше заряжаться, а запас хода сократился

Motor.ru
1 час назад
В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода электрокаров после обновления программного обеспечения. В случае если автопроизводитель не оспорит это решение, он будет обязан выплатить компенсацию в размере 136 тысяч крон (примерно 16 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей) пострадавшим владельцам, сообщает Nettavisen.
Tesla обязали выплатить владельцам электрокаров по $16 тыс. из-за медленной зарядки
Фото: © Tesla© Tesla
О проблеме стало известно еще в 2019 году. Тогда владельцы старых Tesla Model S и Model X с батареей на 85 киловатт-часов массово пожаловались, что после обновления ПО запас хода электрокаров резко сократился. Например, издание Electrek приводило в пример Model S 2014 года выпуска, которая до обновления проезжала на одной зарядке 247 миль (397 километра), а в течение следующих нескольких недель после установки нового ПО запас хода снизился на 11 процентов, до 217 миль (349 километров). Второй проблемой после обновления стало снижение скорости экспресс-зарядки на станциях Supercharger.
В компании объяснили, что это было сделано с целью «защитить аккумулятор и продлить срок его службы» и заверили, что снижение запаса хода затронуло «небольшое количество машин». Однако это заявление не успокоило владельцев и они обратились в суд с требованием компенсации.
Один из исков был подан в Норвегии. На днях местный суд вынес решение не в пользу компании, так как было установлено, что она действительно снизила скорость зарядки после обновления ПО. Норвежский суд обязал автопроизводителя выплатить 30 владельцам электрокаров по 136 тысяч крон (примерно 16 долларов).
В Норвегии насчитывается около 10 тысяч владельцев электрокаров Tesla, которые потенциально могли столкнуться со снижением запаса хода и долгой зарядкой. Помимо компенсации автопроизводителю грозит и штраф, размер которого пока не определен. В то же время аналогичные судебные процессы проходят и в США.
Автоновости,Tesla Model S,Tesla,
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