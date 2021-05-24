Tesla обязали выплатить владельцам электрокаров по $16 тыс. из-за медленной зарядки

В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода электрокаров после обновления программного обеспечения. В случае если автопроизводитель не оспорит это решение, он будет обязан выплатить компенсацию в размере 136 тысяч крон (примерно 16 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей) пострадавшим владельцам, сообщает Nettavisen.

Фото: © Tesla © Tesla

О проблеме стало известно еще в 2019 году. Тогда владельцы старых Tesla Model S и Model X с батареей на 85 киловатт-часов массово пожаловались, что после обновления ПО запас хода электрокаров резко сократился. Например, издание Electrek приводило в пример Model S 2014 года выпуска, которая до обновления проезжала на одной зарядке 247 миль (397 километра), а в течение следующих нескольких недель после установки нового ПО запас хода снизился на 11 процентов, до 217 миль (349 километров). Второй проблемой после обновления стало снижение скорости экспресс-зарядки на станциях Supercharger.

В компании объяснили, что это было сделано с целью «защитить аккумулятор и продлить срок его службы» и заверили, что снижение запаса хода затронуло «небольшое количество машин». Однако это заявление не успокоило владельцев и они обратились в суд с требованием компенсации.

Один из исков был подан в Норвегии. На днях местный суд вынес решение не в пользу компании, так как было установлено, что она действительно снизила скорость зарядки после обновления ПО. Норвежский суд обязал автопроизводителя выплатить 30 владельцам электрокаров по 136 тысяч крон (примерно 16 долларов).