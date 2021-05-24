Tesla обязали выплатить владельцам электрокаров по $16 тыс. из-за медленной зарядки

О проблеме стало известно еще в 2019 году. Тогда владельцы старых Tesla Model S
и Model X с батареей на 85 киловатт-часов массово пожаловались, что после обновления ПО запас хода электрокаров резко сократился. Например, издание Electrek приводило в пример Model S 2014 года выпуска, которая до обновления проезжала на одной зарядке 247 миль (397 километра), а в течение следующих нескольких недель после установки нового ПО запас хода снизился на 11 процентов, до 217 миль (349 километров). Второй проблемой после обновления стало снижение скорости экспресс-зарядки на станциях Supercharger.