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Владельцы Tesla получат по 16 тысяч долларов

Мир24иещё 8
2 часа назад
Суд в Норвегии обязал компанию Tesla выплатить владельцам моделей Model S и Model X неустойку. Покупатели электрокаров получат по 16 тысяч долларов из-за того, что машины медленно заряжаются на станциях Supercharger, пишет издание Electrek.
Норвежский суд оштрафовал Tesla на $16 тысяч
Фото: Викимедиа Викимедиа
Проблемы начались после обновления программного обеспечения. Производитель внедрил обновление ради того, чтобы защитить аккумулятор и увеличить срок службы устройства.
Владельцы уже рассказали, что, если раньше авто могло проехать после зарядки 247 миль, то после обновления только 217. В компании отметили, что недостаток проявился у небольшого процента владельцев.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил о скором появлении Tesla в России, Казахстане и других странах Содружества. Он напомнил, что фабрика Tesla уже работает в китайском Шанхае, также строятся отделения в штатах Калифорния и Техас.
Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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