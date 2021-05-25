Норвежский суд оштрафовал Tesla на $16 тысяч

Проблемы начались после обновления программного обеспечения. Производитель внедрил обновление ради того, чтобы защитить аккумулятор и увеличить срок службы устройства.

Владельцы уже рассказали, что, если раньше авто могло проехать после зарядки 247 миль, то после обновления только 217. В компании отметили, что недостаток проявился у небольшого процента владельцев.