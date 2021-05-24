В Германии продают «Буханку» за 3,1 млн рублей

В Германии в продаже появился автомобиль УАЗ-452 («Буханка»). Машина находится в Берлине, обладает расширенным набором опций, которые не были представлены на российском рынке, и оценена продавцом в 34 999 евро (3 147 971 руб.), пишет Autonews.

Фото: УАЗ УАЗ

По данным издания, в объявлении о продаже, выложенном на торговой площадке Auto Scout24, говорится, что машина была выпущена в 2020 году. Она укомплектована большим экспедиционным багажником, лебедкой, дополнительной оптикой, небольшой лестницей и люком на крыше.

Также в автомобиле есть складной стол, а из кресел можно сделать спальное место. Новый владелец получит кондиционер в машине, заднюю камеру, обогрев сидений, музыкальную систему и устройство Webasto, обеспечивающее прогрев двигателя и салона еще до начала поездки.

У выставленной на продажу «Буханки» усилен бампер, высокая крыша, внедорожные шины, механическая коробка передач и двигатель на 2,7 литра. По словам продавца, автомобиль полностью соответствует стандарту «Евро-6».