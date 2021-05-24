Турция наращивает экспорт автопрома в Россию

Об этом заявил глава Ассамблеи экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле, выступая на мероприятии, организованном TİM, Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB) и Минторгом Турции.

Фото: ТАСС ТАСС

Объем взаимных инвестиций между двумя странами превысил отметку в 20 млрд долларов, напомнил Гюлле.

«Россия с ее геостратегическим расположением, богатой историей, масштабами экономики и населением более 144 млн человек играет важную роль в обеспечении регионального мира и стабильности», - сказал он.

Гюлле привлек внимание к тому, что показатели мировой торговли все еще далеки от допандемических, однако в 5 из 6 последних месяцев показатели экспорта из Турции побили рекорды.

«За последние шесть месяцев экспорт Турции превысил 100 млрд долларов. Торговые делегации Турции ежедневно в режиме онлайн проводят контакты с новыми компаниями-покупателями. Тем самым создаются новые возможности для экспорта», - отметил Гюлле.