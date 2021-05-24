20 тысяч станций: какие шансы у электроавтомобилей в России

«То, что электротранспорт имеет огромные перспективы, это понимают многие. Это подтверждает и статистика. Общий объем российского авторынка за первый квартал 2021 года составил 387,3 тыс. автомобилей. В январе-марте продано 307 новых электромобилей, что в шесть раз больше показателей прошлого года. Планы Минэкономразвития тоже впечатляют: 418 млрд руб. на развитие электротранспорта в России до 2030 года. В указанную стоимость заложено строительство 20 тыс. зарядных станций к 2024 году и 150 тыс. — к 2030 году. Они будут создаваться из расчета одна станция на десять автомобилей (для городов) или на 100 км (для федеральных автодорог)», — рассказал Тимофеев.
«С точки зрения экологии, остаётся вопрос — проблема с утилизацией аккумуляторов. Она не решена во всем мире», — уточнил эксперт.