20 тысяч станций: какие шансы у электроавтомобилей в России

По его словам, так как 30 40% стоимости электроавтомобилей составляет цена аккумуляторных батарей, то можно рассчитывать, что с удешевлением и ростом устойчивости к морозам (чтобы быстро, как телефоны, не разряжались) электротранспорт в России займёт ощутимую долю.