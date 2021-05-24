«Нива» снимется в новом выпуске Top Gear

По данным LADA NIVA Documentary, внедорожник, который станет героем шоу, был продан в минувшем году на торгах британского аукционного дома Brightwells за 3360 фунтов стерлингов (почти 350 тысяч рублей по текущему курсу). Выпущена «Нива» была в 1979 году для рынка Великобритании – на фотографии виден руль, расположенный справа.