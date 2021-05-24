«Нива» снимется в новом выпуске Top Gear

На съемочной площадке шоу Top Gear в британском Плимуте заметили трехдверный внедорожник Lada Niva. Судя по снимку, появившемуся в Facebook, отечественный внедорожник снимется в одном из новых эпизодов.
Фото: FacebookFacebook
По данным LADA NIVA Documentary, внедорожник, который станет героем шоу, был продан в минувшем году на торгах британского аукционного дома Brightwells за 3360 фунтов стерлингов (почти 350 тысяч рублей по текущему курсу). Выпущена «Нива» была в 1979 году для рынка Великобритании – на фотографии виден руль, расположенный справа.
Однако оранжевая Lada – не единственный раритет, замеченный на съемках. Как сообщает местное издание Plymouth Live, вместе с ней в эпизоде поучаствуют ее ровесник MGB Sebring в сером цвете кузова, а также белый Volkswagen Beetle 1967 года выпуска.
«Нива» не впервые примет участие в съемках Top Gear: она появлялась в одном из эпизодов еще с классическим составом ведущих. Тогда Джереми Кларксону и Джеймсу Мэю, застрявшим на экспортном советском внедорожнике в высокой траве, пришлось вызывать на помощь «капиталистический Land Rover».
Lada Niva начали экспортировать в Великобританию в 1978 году, а в 80-х страна стала одним из ключевых экспортных рынков для отечественной марки. «Ниву» ценили за простоту и проходимость, но в 1997 году поставки пришлось прекратить из-за ужесточившихся экологических стандартов, в которые не вписывался мотор внедорожника.
С 2010 по 2016 годы модель ввозила частная компания, а в 2021 году благодаря выходу Великобритании из состава Евросоюза продажи официально возобновились: вездеход доступен к заказу через сайт lada4x4.co.uk по цене от 15 280 фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).