Дизельные автомобили: 10 самых востребованных в этом году

Раньше дизельные автомобили пользовались популярностью в России, но в этом году продажи таких моделей продолжают падать. Эксперты решили назвать наиболее популярные транспортные средства с дизельным силовым агрегатом.

С января по март в России было реализовано всего 28485 дизельных машин, что на 7,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Снизились продажи и бензиновых автомобилей, но в случае с дизельными это заметно сильнее.