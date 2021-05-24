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Дизельные автомобили: 10 самых востребованных в этом году

Car.ru
49 минут назад
Раньше дизельные автомобили пользовались популярностью в России, но в этом году продажи таких моделей продолжают падать. Эксперты решили назвать наиболее популярные транспортные средства с дизельным силовым агрегатом.
Дизельные автомобили: 10 самых востребованных в этом году
Фото: Car.ruCar.ru
С января по март в России было реализовано всего 28485 дизельных машин, что на 7,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Снизились продажи и бензиновых автомобилей, но в случае с дизельными это заметно сильнее.
Примечательно, что больше половины проданных в начале этого года новых авто на дизельном топливе приходится на 10 моделей. На первом месте по продажам оказался Renault Duster, дилеры продали 2378 моделей.
На второй строчке оказалась Toyota Land Cruiser Prado c результатом в 2153 единицы. Третья позиция досталась Mercedes-Benz GLE – 1588 проданных автомобилей.
Также в десятке самых продаваемых дизельных автомобилей оказались:
  1. Renault Duster
  2. Toyota Land Cruiser Prado
  3. Mercedes-Benz GLE
  4. BMW 5-й серии
  5. KIA Sorento
  6. BMW Х6
  7. BMW Х5
  8. Skoda Kodiaq
  9. Toyota Land Cruiser Prado
  10. BMW Х7
Примечательно, что большинство из указанных моделей авто пользовались популярностью и в прошлом году.
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