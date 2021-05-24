Дизельные автомобили: 10 самых востребованных в этом году

Раньше дизельные автомобили пользовались популярностью в России, но в этом году продажи таких моделей продолжают падать. Эксперты решили назвать наиболее популярные транспортные средства с дизельным силовым агрегатом.
С января по март в России было реализовано всего 28485 дизельных машин, что на 7,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Снизились продажи и бензиновых автомобилей, но в случае с дизельными это заметно сильнее.
Примечательно, что больше половины проданных в начале этого года новых авто на дизельном топливе приходится на 10 моделей. На первом месте по продажам оказался Renault Duster
, дилеры продали 2378 моделей.
Также в десятке самых продаваемых дизельных автомобилей оказались:
- Renault Duster
- Toyota Land Cruiser Prado
- Mercedes-Benz GLE
- BMW 5-й серии
- KIA Sorento
- BMW Х6
- BMW Х5
- Skoda Kodiaq
- Toyota Land Cruiser Prado
- BMW Х7
Примечательно, что большинство из указанных моделей авто пользовались популярностью и в прошлом году.