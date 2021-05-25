Стали известны цены преемника Renault Logan

В Турции новинка доступна в двух уровнях оснащения: базовой Joy и более продвинутой Touch. Стандартно седан укомплектован фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой экстренного торможения и кондиционером. В исполнении Joy список оборудования дополнен наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемниками задних дверей, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, датчиками дождя и света, парктроником и климат-контролем, а за доплату можно заказать камеру заднего вида. Такой Taliant обойдется минимум в 207 900 лир (1,8 миллиона рублей).