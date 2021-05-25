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Преемник Renault Logan: известны цены

Motor.ru
43 минуты назад
Renault вывела на рынок Турции новый седан Taliant: эта модель пришла на смену Logan второго поколения, известному в стране под именем Symbol. Цены на новинку начинаются от 179 900 турецких лир (почти 1,6 миллиона рублей). Для сравнения, в России актуальный «Логан» можно купить в два раза дешевле, за 706 тысяч рублей.
Стали известны цены преемника Renault Logan
Фото: © Renault© Renault
Renault Taliant для турецкого рынка построен на платформе CMF-B, на которой базируются некоторые модели Dacia, а в будущем она ляжет в основу автомобилей Lada. По размерам Taliant сравним с европейским Logan третьего поколения, а в гамму двигателей входят 65-сильный «атмосферник», 90-сильный турбомотор и битопливный агрегат с отдачей 100 лошадиных сил. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» либо вариатор.
В Турции новинка доступна в двух уровнях оснащения: базовой Joy и более продвинутой Touch. Стандартно седан укомплектован фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой экстренного торможения и кондиционером. В исполнении Joy список оборудования дополнен наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемниками задних дверей, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы, датчиками дождя и света, парктроником и климат-контролем, а за доплату можно заказать камеру заднего вида. Такой Taliant обойдется минимум в 207 900 лир (1,8 миллиона рублей).
Renault
Известно, что Taliant будет продаваться и в Бразилии — дизайн модели уже запатентовали в стране. В настоящее время на местном рынке продается Logan, идентичный тому, который представлен в России.
В России в свою очередь запатентовали внешность Logan третьего поколения. Производство модели организуют на мощностях АвтоВАЗа, а в продажу она поступит скорее всего до конца 2021 года.
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