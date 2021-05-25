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Водителей в Москве предупредили о новом виде мошенничества с эвакуаторами

Car.ru
2 часа назад
В Москве появился новый вид мошенничества с использованием эвакуаторов. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта столицы. Автовладельцам следует быть осторожнее, так как нарушители закона предлагают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги.
Водителей в Москве предупредили о новом виде мошенничества с эвакуаторами
Фото: Car.ruCar.ru
Злоумышленники вычисляют мобильный номер хозяина авто, предварительно отследив, где работают эвакуаторы и куда перемещают припаркованные с нарушением правил машины.
Они звонят владельцу эвакуированного транспортного средства и предлагают быстро вернуть "железного коня" без выплаты штрафов, но за "небольшое" вознаграждение. Более инициативные мошенники могут представляться сотрудниками ГКУ Администратор московского парковочного пространства.
Согласно имеющимся данным, мошенники фактически лишь подвозят автомобилистов к спецстоянке за высокую цену, как если бы владелец воспользовался услугами службы такси.
С этим новым вариантом мошенничества уже успели столкнуться десятки российских автовладельцев. Представители департамента обратились к автовладельцам с просьбой не реагировать на подобные предложения. Получить сведения об эвакуированном автомобиле его владелец может самостоятельно.
Автоновости,
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