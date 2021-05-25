Определен самый безопасный японский автомобиль

В рамках программы Japan New Car Assessment Program (Японская программа по оценке безопасности автомобилей, JNCAP) определили самый безопасный автомобиль: им оказался универсал Subaru Levorg второго поколения, который дебютировал в 2020 году.

Фото: © JNCAP © JNCAP

По результатам тестов, проведенных JNCAP, Levorg заработал 186,91 балла из 190 возможных, что стало рекордным результатом среди всех автомобилей, которые проходили испытания в прошлом году.

Универсал подвергли фронтальному удару о деформируемый барьер со скоростью 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, удару на скорости 55 километров в час о недеформируемый барьер и боковому удару. Помимо этого были проведены стендовые испытания кресел, имитация аварии с пешеходом, а также серия проверок систем превентивной безопасности и комплекса вызова экстренных служб при ДТП.

Второе поколение Levorg показали в августе прошлого года. В основу легла платформа SGP, на которой построена Impreza, а в моторную гамму вошел новый новый 1,8-литровый наддувный агрегат CB18 с непосредственным впрыском топлива. Двигатель выдает 177 лошадиных сил и сочетается с вариатором Lineartronic и системой полного привода с муфтой подключения задней оси.