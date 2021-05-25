Эксперты назвали сенсорные экраны в автомобилях злом

Эксперты рассказали, почему сенсорные экраны в машинах - это плохо. Как пишет портал «АвтоВзгляд», мониторы провоцируют аварии.

Это связано с тем, что производители авто предпочитают умещать весь функционал на сенсорную панель. В связи с этим, водитель, вместо того, чтобы следить за дорогой, отвлекается на экран чтобы выбрать нужную ему функцию.

Отметим, что производить такие машины несколько выгоднее. Так экономится место на бортовой панели и средства для производства рычагов и клавиш. При этом эксперты не советуют доверять электронике - в плохую погоду она может отключиться. Также подобные панели непрактичны и тем, что для загрузки системы требуется время, поэтому водителю не удастся отдать машине команду быстро. Зимой система может замерзнуть и не работать.

Таким образом, эксперты советуют при выборе автомобиля обращать внимание на такую модель, где основные функции управления системами можно осуществлять механически, а не посредством сенсорного дисплея.