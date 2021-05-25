Эксперты назвали сенсорные экраны в автомобилях злом

Эксперты рассказали, почему сенсорные экраны в машинах - это плохо. Как пишет
портал «АвтоВзгляд», мониторы провоцируют аварии.
Это связано с тем, что производители авто предпочитают умещать весь функционал на сенсорную панель. В связи с этим, водитель, вместо того, чтобы следить за дорогой, отвлекается на экран чтобы выбрать нужную ему функцию.
Отметим, что производить такие машины несколько выгоднее. Так экономится место на бортовой панели и средства для производства рычагов и клавиш. При этом эксперты не советуют доверять электронике - в плохую погоду она может отключиться. Также подобные панели непрактичны и тем, что для загрузки системы требуется время, поэтому водителю не удастся отдать машине команду быстро. Зимой система может замерзнуть и не работать.
Таким образом, эксперты советуют при выборе автомобиля обращать внимание на такую модель, где основные функции управления системами можно осуществлять механически, а не посредством сенсорного дисплея.
Ранее «Рамблер» писал, что спортивные автомобили требуют серьезной подготовки, поэтому ими могут владеть не все. Также за них нужно нести ответственность. Всего различают три вида спортивных авто: суперкары, гиперкары и мегакары. Они различаются количеством лошадиных сил, мощностью двигателя и сборкой конструкции. Например суперкары собираются вручную и выпускаются лимитированным тиражом. А среди мегакаров есть автомобили, чья мощность составляет около 1,5 тыс. лошадиных сил.