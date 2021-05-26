Tesla исключает радар из своего пакета для автопилота

Между тем, другие компании имеют свое видение относительно того, как должен функционировать автопилот в современных транспортных средствах. В их разработках наряду с камерами присутствуют также радары и лидары с разным радиусом действия.
За словами основателя Tesla последовало и обновление сайта компании. Теперь там в качестве основных компонентов автопилота фигурируют камеры и ультразвуковые датчики.
Некоторые специалисты отмечают, что изменение стратегии может повлечь за собой перебои в поставках Tesla Model S и X. Ведь необходимо внести коррективы в программное обеспечение. Кроме того, присутствуют проблемы и с обеспечением микросхемами.
К слову, девятая по счету версия ПО Full Self Driving Beta будет ориентирована на камеры. Однако сроки подготовки обновлений постоянно сдвигаются.