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Tesla исключает радар из своего пакета для автопилота

Car.ru
1 час назад
Илон Маск заявил, что для поддержки системы автономного вождения будет достаточно 8 камер, установленных по периметру автомобиля.
Tesla исключает радар из своего пакета для автопилота
Фото: Car.ruCar.ru
Между тем, другие компании имеют свое видение относительно того, как должен функционировать автопилот в современных транспортных средствах. В их разработках наряду с камерами присутствуют также радары и лидары с разным радиусом действия.
За словами основателя Tesla последовало и обновление сайта компании. Теперь там в качестве основных компонентов автопилота фигурируют камеры и ультразвуковые датчики.
Некоторые специалисты отмечают, что изменение стратегии может повлечь за собой перебои в поставках Tesla Model S и X. Ведь необходимо внести коррективы в программное обеспечение. Кроме того, присутствуют проблемы и с обеспечением микросхемами.
К слову, девятая по счету версия ПО Full Self Driving Beta будет ориентирована на камеры. Однако сроки подготовки обновлений постоянно сдвигаются.
Автоновости,Tesla Model S,Tesla,Илон Маск,
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