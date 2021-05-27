Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Внедорожник нового поколения увидит свет в 2024 году

Motor.ruиещё 3
2 часа назад
Lada Niva Legend (бывшая 4х4) готовится к смене поколения, в рамках которой переедет на платформу CMF-B разработки Renault-Nissan. Однако французскую «тележку» придется дополнительно доработать тольяттинским инженерам. Кроме этого, новые «Лады» сохранят «вазовские» моторы, сообщает корпоративная газета АвтоВАЗа «Волжский автостроитель».
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Фото: © Lada© Lada
Переход на новую платформу CMF-B, которую новые Lada разделят с моделями марки Dacia, будет постепенным. До 2025 года АвтоВАЗ планирует выпустить четыре новых автомобиля на такой «тележке». В их числе – Lada Niva Legend нового поколения, которая выйдет в 2024 году, и кроссовер сегмента C-SUV.
АвтоВАЗ пообещал сделать новую Lada «проходимее», чем Bigster от Dacia, и наделить ее необходимыми внедорожными качествами: высоким клиренсом и полным приводом с понижающим рядом трансмиссии. Пока платформа CMF-B не предлагает такой «базы» для внедорожника, поэтому инженерам АвтоВАЗа придется доработать ее самостоятельно.
Отказ от собственной платформы АвтоВАЗа также обусловлен тем, что ее невозможно использовать для кроссоверов и внедорожников, отмечается в газете. Кроме этого, «тележка» не позволяет устанавливать системы активной безопасности, а также внедрять современных помощников водителя – круиз-контроль, ассистента автоматического торможения и так далее. Модернизация платформы заняла бы несколько лет и потребовала бы куда больших вложений, чем будет затрачено на адаптацию иностранной архитектуры.
При этом будущие «Лады» сохранят отечественные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые будут доработаны силами тольяттинских инженеров для интеграции с новой платформой. Компактные турбированные двигатели, которыми оснащаются европейские Dacia, отечественным автомобилям не достанутся.
Автоновости,Dacia,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители