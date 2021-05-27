Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ

Отказ от собственной платформы АвтоВАЗа также обусловлен тем, что ее невозможно использовать для кроссоверов и внедорожников, отмечается в газете. Кроме этого, «тележка» не позволяет устанавливать системы активной безопасности, а также внедрять современных помощников водителя – круиз-контроль, ассистента автоматического торможения и так далее. Модернизация платформы заняла бы несколько лет и потребовала бы куда больших вложений, чем будет затрачено на адаптацию иностранной архитектуры.