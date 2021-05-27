Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ

Переход на новую платформу CMF-B, которую новые Lada разделят с моделями марки Dacia
, будет постепенным. До 2025 года АвтоВАЗ планирует выпустить четыре новых автомобиля на такой «тележке». В их числе – Lada Niva Legend нового поколения, которая выйдет в 2024 году, и кроссовер сегмента C-SUV.
Отказ от собственной платформы АвтоВАЗа также обусловлен тем, что ее невозможно использовать для кроссоверов и внедорожников, отмечается в газете. Кроме этого, «тележка» не позволяет устанавливать системы активной безопасности, а также внедрять современных помощников водителя – круиз-контроль, ассистента автоматического торможения и так далее. Модернизация платформы заняла бы несколько лет и потребовала бы куда больших вложений, чем будет затрачено на адаптацию иностранной архитектуры.
При этом будущие «Лады» сохранят отечественные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые будут доработаны силами тольяттинских инженеров для интеграции с новой платформой. Компактные турбированные двигатели, которыми оснащаются европейские Dacia, отечественным автомобилям не достанутся.