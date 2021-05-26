Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

СМИ: К строительству БАМа привлекут до 600 заключенных

Национальная Служба Новостейиещё 3
1 час назад
Подрядчики ОАО РЖД привлекут к модернизации Байкало-Амурской магистрали порядка 600 заключенных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
К строительству БАМа привлекут 600 заключенных
Фото: ТАССТАСС
Один из собеседников издания рассказал, что осуждённых уже начинают их оформлять по специальностям, которые не требуют высокой квалификации, а именно бетонщик, арматурщик или разнорабочий.
Заключённых будут привлекать на стройки Восточного полигона вместо мигрантов, число которых резко сократилось в связи с пандемией коронавируса.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекаются трудовые мигранты. Данная инициатива была поддержана многими инстанциями, однако эксперты считают, что такое решение не годится из-за неготовности законодательства.
Автоновости,Александр Калашников,ФСИН,РЖД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители