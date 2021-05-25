Наказание за вождение в пьяном виде ужесточат

Так, максимальный штраф для нарушителей будет увеличен с нынешних 300 до 500 тыс. рублей, а срок уголовного наказания - с двух до трех лет. Кроме того, рецидивиста могут отправить на исправительные работы, а вместо штрафа суд может потребовать зарплату или иной доход нарушителя за период до трех лет, а не двух, как это сейчас.