Наказание за вождение в пьяном виде ужесточат

В первом чтении принят законопроект, ужесточающий ответственность за повторную пьяную езду.
Депутаты Госдумы
в первом чтении приняли законопроект, усиливающий ответственность за езду в нетрезвом виде для водителей, которые уже имеют судимость за это нарушение.
Так, максимальный штраф для нарушителей будет увеличен с нынешних 300 до 500 тыс. рублей, а срок уголовного наказания - с двух до трех лет. Кроме того, рецидивиста могут отправить на исправительные работы, а вместо штрафа суд может потребовать зарплату или иной доход нарушителя за период до трех лет, а не двух, как это сейчас.
Авторы законопроекта отмечают, что действующего сегодня наказания недостаточно, так как «на бытовом уровне такие нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, будучи уверенными, что не понесут ощутимой ответственности, вновь садятся пьяными за руль».