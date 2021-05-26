Блогер продал Lamborghini из картона за $10 тысяч

Популярный блогер на YouTube Дэвид Джонс сделал модель Lamborghini из картона и продал ее за $10 420, которые отдал на благотворительность в детскую больницу Starship. Об этом пишет Dailymail.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Отмечается, что Джонс сделал свою Lamborghini на основе миниатюрной бумажной модели, которую нашел в интернете, и просто увеличил ее в 5,6 раза. Картонный автомобиль имеет ширину в 1,65 м. и длину в 3,78 м.

По словам Джонса, детская больница Starship стала очевидным выбором после того, как он проходил в ней лечение от рака в 14 лет.

"Они были самыми крутыми людьми, и они действительно заботились обо мне, поэтому, когда я решил, что я собираюсь делать, мне в голову не приходило никакой другой благотворительности", - сказал Джонс.

CARDBOARD Lamborghini made by creative Kiwi sells for $10,000 https://t.co/A90iT98K1O via @MailOnline HOW AMAZING IS THIS!— Denise Barrett (@wizardwords7) May 25, 2021