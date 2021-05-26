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Блогер сделал Lamborghini из картона и продал его за $10 420

Газета.Ru
2 часа назад
Популярный блогер на YouTube Дэвид Джонс сделал модель Lamborghini из картона и продал ее за $10 420, которые отдал на благотворительность в детскую больницу Starship. Об этом пишет Dailymail.
Блогер продал Lamborghini из картона за $10 тысяч
Фото: LamborghiniLamborghini
Отмечается, что Джонс сделал свою Lamborghini на основе миниатюрной бумажной модели, которую нашел в интернете, и просто увеличил ее в 5,6 раза. Картонный автомобиль имеет ширину в 1,65 м. и длину в 3,78 м.
По словам Джонса, детская больница Starship стала очевидным выбором после того, как он проходил в ней лечение от рака в 14 лет.
"Они были самыми крутыми людьми, и они действительно заботились обо мне, поэтому, когда я решил, что я собираюсь делать, мне в голову не приходило никакой другой благотворительности", - сказал Джонс.
На создание картонной модели у Джонса ушло две с половиной недели. Сначала был сделан картонный корпус, на что ушла неделя, затем был сделан каркас, который потребовал полторы недели.
Автоновости,Lamborghini,Дэвид Джонс,
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