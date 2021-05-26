Данные миллиона российских автовладельцев утекли в сеть

База ГИБДД с личными данными водителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области утекла в сеть, сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что утечка персональных данных затронула около 1,2 миллиона человек. В открытом доступе оказались их ФИО, домашний адрес, паспортные данные и сведения обо всех машинах, когда либо принадлежавших автовладельцам.

Слитую базу в настоящее время возможно найти не только в даркнете, но и на форумах, и в облачных хранилищах в открытом доступе. Readovka связалась с несколькими автовладельцами, указанными в базе данных. Они подтвердили, что опубликованные сведения верны.

В феврале сообщалось об утечке данных известного в России автобота AVinfobot, через который можно найти информацию о подержанных автомобилях. Речь шла о получении информации из более чем 35 тысяч запросов, содержавших сведения о владельцах автомобилей, фактах нарушения ПДД, а также номера телефонов и аккаунты в соцсетях.