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Зарядить электротранспорт можно будет в шесть раз быстрее

Motor.ruиещё 10
2 часа назад
Столичный департамент транспорта объявил о планах до конца 2021 года установить в Москве не менее 50 зарядных станций увеличенной мощности. Зарядить любые электромобили можно будет всего за 20 минут.
В Москве появятся станции для зарядки электромобилей за 20 минут
Фото: © Joenomias / Pixabay© Joenomias / Pixabay
Новые зарядные станции мощностью 50 киловатт установят рядом с торговыми центрами, кафе, в центре Москвы, а также неподалёку от жилых домов. По словам представителей столичного Дептранса, инновационные зарядки позволят зарядить электротранспорт всего за 20 минут. Существующие отечественные решения способны полностью запитать батареи электрокаров примерно за два часа.
Новые зарядные станции оборудуют европейским и американским разъёмами. Таким образом, воспользоваться зарядкой смогут владельцы любых электромобилей. Забронировать станцию, а также подключиться к ней можно будет с помощью приложения «Московский транспорт». В настоящий момент новые зарядные станции проходят тестирование.
В начале января на подземной парковке торгового комплекса Jing’an International Center в Шанхае открылась крупнейшая зарядная станция Tesla. Одновременно на ней могут заряжаться 72 автомобиля.
Автоновости,Tesla,
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