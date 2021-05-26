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Subaru отозвал более 7 тыс. автомобилей из России

Анастасия Кирсанова
2 часа назад
Компания Subaru сняла с продаж в России более 7 тыс. единиц авто. В число отозванных моделей вошли кроссоверы XV и Forester 2017-2019 годов, сообщили на сайте «Автоновости дня» со ссылкой на Росстандарт.
Subaru отозвал более 7 тыс. автомобилей из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Причиной стали возможные проблемы с подвеской. Все автомобили отправят на техосмотр и при необходимости отремонтируют.
«Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник», - пояснили в Росстандарте.
В связи с этим, владельцы Subaru могут приехать на бесплатный осмотр машины. Специалисты проверят состояние болтов и при необходимости заменят их. На сайте Госстандарта опубликованы серийные номера авто, которым требуется осмотр.
Ранее «Рамблер» писал, что продажи машин китайских производителей выросли на 71%. По данным «Автостата», которые привело издание, общее падение российского авторынка в 2020 году составило 9,1%.
При этом китайские производители увеличили продажи в России на 14% в 2019 году и на 62,5% в 2020 году. Кроме них остаться в плюсе удалось Škoda (рост на 10%) и BMW (на 6%).
Автоновости,Subaru,BMW,
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