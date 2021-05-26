Как тебе такое, Илон Маск: В России назвали условия сотрудничества с Tesla

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"Но следует понимать: главная задача государства - создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал министр.

По его словам, в России есть свои технологии по производству электромобилей, но пока они слишком дорогие.

"Если Илон Маск или другие производители, наши в том числе, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то наша задача будет состоять в создании зарядной инфраструктуры (в первую очередь здесь потребуется поддержка коллег из Минэнерго) и стимулирующих регуляторных механизмов - к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога", - сказал Мантуров.

Выступая по видеосвязи на марафоне "Новое знание", Илон Маск сделал несколько обнадеживающих заявлений относительно Tesla в России: электрокары будут продаваться официально и, возможно, будет построен завод.

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"Я думаю, что мы скоро придем в Россию, да, что Tesla скоро будет в России, - сказал Маск. - И я думаю, что это просто потрясающе! Более того, мы смотрим гораздо шире - на страны СНГ". И почему-то Илон Маск особенно выделил Казахстан.

Глава Tesla также не исключил постройку завода по выпуску электрокаров Tesla.

В настоящее время Tesla имеет несколько заводов в США, один - в Китае. В этом году должна быть запущена в эксплуатацию "гигафабрика" в Берлине, а после недавнего посещения Маском Великобритании появились слухи, что в этой стране может появиться еще одна производственная площадка.

Американскому предпринимателю Илону Маску следует приехать в Россию, чтобы обсудить его намерение построить в стране завод Tesla. Об этом заявили в Минпромторге.

Бизнесмен из США планирует разместить в России один из заводов по производству электрокаров Tesla. Узнав об этом, Минпромторг решил пригласить Маска в страну, чтобы обсудить детали строительства, передает ТАСС.

"Дорогой, Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", — говорится в сообщении ведомства.

Британцы назвали желание Маска построить завод Tesla в России "флиртом". Читатели Daily Mail не поверили обещаниям предпринимателя, передает "Царьград".

Илон Маск сегодня выступил на форуме «Новое знание» и заявил там, что в России могут появиться заводы Tesla. После этого главы пяти российских регионов предложили предпринимателю построить фабрики на их территориях.

Сначала площадку под завод Tesla предложил предоставить глава Калужской области Владислав Шапша . По его словам, регион полностью готов к этому.

Затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал Маску в Twitter на английском, что его регион — лучшее место для строительства завода Tesla. Он отметил, что в Подмосковье уже производят Mercedes.

Чуть позже глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что предоставит Маску налоговые льготы в случае строительства. Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что региону будет полезно, если предприниматель выберет его. Это приведёт к росту рабочих мест. И наконец с предложением выступил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл детали переговоров с американским предпринимателем и основателем компании Tesla Илоном Маском о строительстве в России фирменного завода электромобилей. Об этом сообщает РБК.

По словам Дворковича, информация о возможности открытия Маском одного из заводов Tesla в России не стала неожиданностью для властей, поскольку эти вопросы обсуждаются с его коллегами уже в течение двух лет.

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«Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», — сказал он в эфире программы «Что это значит?».

Председатель фонда «Сколково» отметил, что коллеги Маска рассматривали варианты развития бизнеса в России, «анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта». В Tesla Россию рассматривают как большой и привлекательный рынок. Дворкович добавил, что при условии создания проекта, площадку для него выберут в Центральном федеральном округе, ближе к крупнейшим городам страны.

Между Lada и Tesla не может быть никакой конкуренции, это автомобили из разных ценовых сегментов и с разной аудиторией, заявили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа"

На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей.

"С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели Lada, которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может. Это автомобили совершенно разных ценовых сегментов и с разной аудиторией покупателя", — сказал собеседник агентства.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault . Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.

Спрос на электромобили Tesla при официальном запуске продаж в России не будет таким высоким, как в США или Западной Европе. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов РИА Новости.

Удалов объяснил, что электромобили американской компании не будут пользоваться широким спросом в России из-за высокой стоимости. Отсутствие государственных субсидий на приобретение электрических автомобилей также не будет способствовать высокому спросу.

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«Поэтому, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в настоящее время общий парк электромобилей в России насчитывает около 11 тысяч авто.

Заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что скоро в России и некоторых странах СНГ официально появится марка электромобилей Tesla, а также будет рассмотрена возможность строительства соответствующего завода на территории РФ, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

«Гражданам России бы просто покушать доширака! О каких «Теслах» речь? Метро для чего придумали?» — пишет Leo M.

Некоторые комментаторы оказались в недоумении от того, что премиальная марка электромобилей Tesla будет продаваться в России, которая испытывает не лучшее экономическое состояние в данный момент. Другие указали, что сверхдорогие автомобили имеют большую популярность среди зажиточного слоя граждан нашей страны.

«Пошли комментарии про хлебушек и дошик. Но разве БМВ, «Порше» и подобные авто за пять и более лямов не покупают в России? Откуда у них деньги — другой вопрос, но сомневаться, что «Тесла» не найдёт себе покупателей в России — глупо!» — считает Сергей К.

Часть людей отметила, что разговор о строительстве завода Tesla в России слишком преждевременный, ведь Маск зачастую делает громкие заявления, но затеи миллиардера не всегда приходят к буквальной реализации.

«Безусловно, это такие же прожекты, как строительство Илоном Маском гиперлупа. «Тесла» может продаваться исключительно при её субсидировании государством. Ну и, кроме того, у Маска ушло более семи лет, чтобы наладить производство электромобилей в США и более десяти лет для выхода на первую прибыль. Заниматься созданием производства в России ему явно некогда», — отметил Владимир Щ.

Большое количество комментариев было посвящено тому, что Российская Федерация крайне слабо подготовлена к появлению большого количества личного электротранспорта у жителей страны. Более того, суровый российский климат может просто не сочетаться с выдержкой электробатарей, используемых в Tesla.

«В России нет полноценной инфраструктуры под электромобили. В Европе эти розетки на каждом углу стоят и в каждом гараже проведены», — отметил Dmitry N.

«Инфраструктуры под них практически нет. От розетки дома её не зарядишь. Значит, в ближайшее время только в Москве и Питере, может быть, будут покупать единичные экземпляры. Литий-ионные аккумуляторы лихо деградируют на холоде, а климат у нас американскому не чета. Эту батарейку раз в год-два менять проблематично и дорого. Нерентабельная идея, выходит, в ближайшие лет десять-пятнадцать» — поделился своим мнением Анатолий Б.

Нашлись и те, которые заметили, что говорить о строительстве американского завода на территории России недальновидно, ведь между странами наблюдается ожесточённое противостояние с непонятным исходом.