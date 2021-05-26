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Как тебе такое, Илон Маск: В России назвали условия сотрудничества с Tesla

Елена Прошина
2 часа назад
Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Аргументам и фактам".
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"Но следует понимать: главная задача государства - создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству", - сказал министр.
По его словам, в России есть свои технологии по производству электромобилей, но пока они слишком дорогие.
"Если Илон Маск или другие производители, наши в том числе, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то наша задача будет состоять в создании зарядной инфраструктуры (в первую очередь здесь потребуется поддержка коллег из Минэнерго) и стимулирующих регуляторных механизмов - к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога", - сказал Мантуров.

Илон Маск: Tesla скоро будет в России. Будет построен завод

Выступая по видеосвязи на марафоне "Новое знание", Илон Маск сделал несколько обнадеживающих заявлений относительно Tesla в России: электрокары будут продаваться официально и, возможно, будет построен завод.
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"Я думаю, что мы скоро придем в Россию, да, что Tesla скоро будет в России, - сказал Маск. - И я думаю, что это просто потрясающе! Более того, мы смотрим гораздо шире - на страны СНГ". И почему-то Илон Маск особенно выделил Казахстан.
Глава Tesla также не исключил постройку завода по выпуску электрокаров Tesla.
В настоящее время Tesla имеет несколько заводов в США, один - в Китае. В этом году должна быть запущена в эксплуатацию "гигафабрика" в Берлине, а после недавнего посещения Маском Великобритании появились слухи, что в этой стране может появиться еще одна производственная площадка.

Минпромторг предложил Илону Маску посетить Россию с деловым визитом

Американскому предпринимателю Илону Маску следует приехать в Россию, чтобы обсудить его намерение построить в стране завод Tesla. Об этом заявили в Минпромторге.
Бизнесмен из США планирует разместить в России один из заводов по производству электрокаров Tesla. Узнав об этом, Минпромторг решил пригласить Маска в страну, чтобы обсудить детали строительства, передает ТАСС.
"Дорогой, Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", — говорится в сообщении ведомства.
Британцы назвали желание Маска построить завод Tesla в России "флиртом". Читатели Daily Mail не поверили обещаниям предпринимателя, передает "Царьград".

Пять российских регионов предложили Илону Маску территории под завод Tesla

Илон Маск сегодня выступил на форуме «Новое знание» и заявил там, что в России могут появиться заводы Tesla. После этого главы пяти российских регионов предложили предпринимателю построить фабрики на их территориях.
Сначала площадку под завод Tesla предложил предоставить глава Калужской области Владислав Шапша. По его словам, регион полностью готов к этому.
Затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал Маску в Twitter на английском, что его регион — лучшее место для строительства завода Tesla. Он отметил, что в Подмосковье уже производят Mercedes.
Чуть позже глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что предоставит Маску налоговые льготы в случае строительства. Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что региону будет полезно, если предприниматель выберет его. Это приведёт к росту рабочих мест. И наконец с предложением выступил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Дворкович раскрыл детали переговоров с Маском о Tesla в России

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл детали переговоров с американским предпринимателем и основателем компании Tesla Илоном Маском о строительстве в России фирменного завода электромобилей. Об этом сообщает РБК.
По словам Дворковича, информация о возможности открытия Маском одного из заводов Tesla в России не стала неожиданностью для властей, поскольку эти вопросы обсуждаются с его коллегами уже в течение двух лет.
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«Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», — сказал он в эфире программы «Что это значит?».
Председатель фонда «Сколково» отметил, что коллеги Маска рассматривали варианты развития бизнеса в России, «анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта». В Tesla Россию рассматривают как большой и привлекательный рынок. Дворкович добавил, что при условии создания проекта, площадку для него выберут в Центральном федеральном округе, ближе к крупнейшим городам страны.

"АвтоВАЗ" не видит в Tesla конкурента

Между Lada и Tesla не может быть никакой конкуренции, это автомобили из разных ценовых сегментов и с разной аудиторией, заявили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа".
На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей.
"С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели Lada, которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может. Это автомобили совершенно разных ценовых сегментов и с разной аудиторией покупателя", — сказал собеседник агентства.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.

Эксперт оценил перспективы Tesla в России

Спрос на электромобили Tesla при официальном запуске продаж в России не будет таким высоким, как в США или Западной Европе. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов РИА Новости.
Удалов объяснил, что электромобили американской компании не будут пользоваться широким спросом в России из-за высокой стоимости. Отсутствие государственных субсидий на приобретение электрических автомобилей также не будет способствовать высокому спросу.
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«Поэтому, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в настоящее время общий парк электромобилей в России насчитывает около 11 тысяч авто.

В сети обсудили планы Илона Маска на появление Tesla в России

Заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что скоро в России и некоторых странах СНГ официально появится марка электромобилей Tesla, а также будет рассмотрена возможность строительства соответствующего завода на территории РФ, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».
«Гражданам России бы просто покушать доширака! О каких «Теслах» речь? Метро для чего придумали?» — пишет Leo M.
Некоторые комментаторы оказались в недоумении от того, что премиальная марка электромобилей Tesla будет продаваться в России, которая испытывает не лучшее экономическое состояние в данный момент. Другие указали, что сверхдорогие автомобили имеют большую популярность среди зажиточного слоя граждан нашей страны.
«Пошли комментарии про хлебушек и дошик. Но разве БМВ, «Порше» и подобные авто за пять и более лямов не покупают в России? Откуда у них деньги — другой вопрос, но сомневаться, что «Тесла» не найдёт себе покупателей в России — глупо!» — считает Сергей К.
Часть людей отметила, что разговор о строительстве завода Tesla в России слишком преждевременный, ведь Маск зачастую делает громкие заявления, но затеи миллиардера не всегда приходят к буквальной реализации.
«Безусловно, это такие же прожекты, как строительство Илоном Маском гиперлупа. «Тесла» может продаваться исключительно при её субсидировании государством. Ну и, кроме того, у Маска ушло более семи лет, чтобы наладить производство электромобилей в США и более десяти лет для выхода на первую прибыль. Заниматься созданием производства в России ему явно некогда», — отметил Владимир Щ.
Большое количество комментариев было посвящено тому, что Российская Федерация крайне слабо подготовлена к появлению большого количества личного электротранспорта у жителей страны. Более того, суровый российский климат может просто не сочетаться с выдержкой электробатарей, используемых в Tesla.
«В России нет полноценной инфраструктуры под электромобили. В Европе эти розетки на каждом углу стоят и в каждом гараже проведены», — отметил Dmitry N.
«Инфраструктуры под них практически нет. От розетки дома её не зарядишь. Значит, в ближайшее время только в Москве и Питере, может быть, будут покупать единичные экземпляры. Литий-ионные аккумуляторы лихо деградируют на холоде, а климат у нас американскому не чета. Эту батарейку раз в год-два менять проблематично и дорого. Нерентабельная идея, выходит, в ближайшие лет десять-пятнадцать» — поделился своим мнением Анатолий Б.
Нашлись и те, которые заметили, что говорить о строительстве американского завода на территории России недальновидно, ведь между странами наблюдается ожесточённое противостояние с непонятным исходом.
«А зачем в России завод «Тесла»? Ну, какое-то количество рабочих мест, конечно, он покроет, но в перспективе что? А если мы с Америкой вконец разругаемся? Что тогда? Всех людей работы лишить? Вы с кем бизнес собираетесь строить? С врагами?» — обращается Иван Е.
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