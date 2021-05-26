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Россияне бросились брать машины в кредит

Прайм
3 часа назад
Россияне взяли в банках в апреле свыше 87 тысяч автокредитов. Это в шесть раз больше аналогичного периода прошлого 2020 года. Как отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по отношению к марту этого года —показатель автокредитования вырос на 19%.
Россияне бросились брать машины в кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Жители России бросились брать займы на машины, так как у дилеров в продаже после достаточно длительного дефицита появились почти все популярные модели авто, пояснили эксперты.
Помимо этого, из-за сильного роста цен на новые машины увеличилась доля россиян, которые могут позволить себе крупную покупку только в кредит.
Что касается деления по регионам, то наибольший рост выдачи автокредитов в апреле по отношению к марту был зафиксирован:
в Самарской области, Татарстане, Башкирии.
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